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Контавейт уверенно обыграла Калинину и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Контавейт уверенно обыграла Калинину и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке
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Победительница «ВТБ Кубка Кремля» эстонка Анетт Контавейт одержала третью победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

25-летняя Контавейт пробилась в полуфинал соревнований. Анетт обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину (59-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Контавейт выполнила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Калининой — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 4.

В полуфинале соревнований Контавейт встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая сегодня, 29 октября, в четвертьфинале оказалась сильнее украинки Леси Цуренко (6:2, 3:6, 6:3).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 1/4 финала
29 октября 2021, пятница. 16:20 МСК
Ангелина Калинина
59
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
14
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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