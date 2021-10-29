Видео: совместный тренировочный матч Новака Джоковича и Даниила Медведева

Официальный «твиттер» ATP опубликовал видео совместной тренировки 1-го и 2-го номера рейтинга Новака Джоковича и Даниила Медведева. Игра состоялась в Академии Патрика Муратоглу.
Публикация доступна в официальном «твиттере» ATP Tour.
Отметим, что это первое появление Джоковича на корте с момента поражения в финале US Open 2021 года.
Ранее вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке Медведев стоит рядом с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведвева.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США 2021 года Медведев обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Это первый титул Даниила на ТБШ. Он не дал сербу собрать так называемый календарный «Шлем», то есть выиграть все ТБШ в один год.
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