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Халеп не оставила шансов Кристиан и сыграет с полуфинале турнира в Клуж-Напоке

Халеп не оставила шансов Кристиан и сыграет с полуфинале турнира в Клуж-Напоке
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18-я ракетка мира, румынка Симона Халеп одержала победу в четвертьфинальном матче на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Симона обыграла свою соотечественницу Жаклин Кристиан (105-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Халеп выполнила 2 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кристиан 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований Симона Халеп встретится с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина). Эта четвертьфинальная встреча начнётся сегодня, 29 октября, в 19:30 мск.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 1/4 финала
29 октября 2021, пятница. 18:10 МСК
Симона Халеп
18
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Жаклин Кристиан
105
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
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