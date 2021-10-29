Халеп не оставила шансов Кристиан и сыграет с полуфинале турнира в Клуж-Напоке

18-я ракетка мира, румынка Симона Халеп одержала победу в четвертьфинальном матче на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Симона обыграла свою соотечественницу Жаклин Кристиан (105-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Халеп выполнила 2 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кристиан 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований Симона Халеп встретится с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина). Эта четвертьфинальная встреча начнётся сегодня, 29 октября, в 19:30 мск.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).