Зверев обыграл Оже-Альяссима и встретится с Алькарасом в полуфинале турнира в Вене

4-я ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В четвертьфинальном матче немецкий теннисист обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в трёх сетах (6:4, 3:6, 6:3). Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Зверев 6 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Оже-Альяссима 12 эйсов, 3 двойных ошибки и единственный использованный брейк-пойнт.
В полуфинале Александр Зверев встретится с 18-летним Карлосом Алькарасом Гарфией, который сегодня, 29 октября, в четвертьфинальном матче обыграл 7-ю ракетку мира Маттео Берреттини (6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)).
Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не приехал защищать титул, так как на этой неделе участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
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