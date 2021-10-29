Радукану разгромно проиграла украинке Костюк и не смогла выйти в полуфинал Клуж-Напоки

23-я ракетка мира, британка Эмма Радукану разгромно проиграла в четвертьфинальном матче на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года потерпела поражение от украинки Марты Костюк со счётом 2:6, 1:6. Встреча продлилась 59 минут. Радукану не выполнила ни одного эйса, допустила 7 двойных ошибок и упустила свой единственный брейк-пойнт. На счету Костюк 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В полуфинале соревнований Марта Костюк сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая сегодня, 29 октября, одержала уверенную победу над соотечественницей — Жаклин Кристиан (6:1, 6:1).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).