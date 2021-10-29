Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану разгромно проиграла украинке Костюк и не смогла выйти в полуфинал Клуж-Напоки

Радукану разгромно проиграла украинке Костюк и не смогла выйти в полуфинал Клуж-Напоки
Комментарии

23-я ракетка мира, британка Эмма Радукану разгромно проиграла в четвертьфинальном матче на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года потерпела поражение от украинки Марты Костюк со счётом 2:6, 1:6. Встреча продлилась 59 минут. Радукану не выполнила ни одного эйса, допустила 7 двойных ошибок и упустила свой единственный брейк-пойнт. На счету Костюк 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В полуфинале соревнований Марта Костюк сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая сегодня, 29 октября, одержала уверенную победу над соотечественницей — Жаклин Кристиан (6:1, 6:1).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 1/4 финала
29 октября 2021, пятница. 19:35 МСК
Эмма Радукану
23
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Марта Костюк
55
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Новость по теме
Халеп не оставила шансов Кристиан и сыграет с полуфинале турнира в Клуж-Напоке
Фиаско после триумфа! Радукану проиграла белоруске, занимающей 100-е место в рейтинге Фиаско после триумфа! Радукану проиграла белоруске, занимающей 100-е место в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021