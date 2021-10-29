Рублёв сенсационно проиграл ван де Зандсхулпу и вылетел из турнира в Санкт-Петербурге

Шестая ракетка мира Андрей Рублёв потерпел сенсационное поражение в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). Он проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в двух сетах — 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублёв выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. В активе ван де Зандсхулпа 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка при 9 брейк-пойнтах.

Ботик ван де Зандсхулп станет соперником Марина Чилича в полуфинальной встрече турнира в Санкт-Петербурге. Хорват, ранее выбивший с турнира россиянина Карена Хачанова, сегодня, 29 октября, обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (6:4, 3:6, 6:3).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.