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Рублёв сенсационно проиграл ван де Зандсхулпу и вылетел из турнира в Санкт-Петербурге

Рублёв сенсационно проиграл ван де Зандсхулпу и вылетел из турнира в Санкт-Петербурге
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Шестая ракетка мира Андрей Рублёв потерпел сенсационное поражение в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). Он проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в двух сетах — 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублёв выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. В активе ван де Зандсхулпа 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка при 9 брейк-пойнтах.

Ботик ван де Зандсхулп станет соперником Марина Чилича в полуфинальной встрече турнира в Санкт-Петербурге. Хорват, ранее выбивший с турнира россиянина Карена Хачанова, сегодня, 29 октября, обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (6:4, 3:6, 6:3).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1/4 финала
29 октября 2021, пятница. 19:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Ботик ван де Зандсхулп
69
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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