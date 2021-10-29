Рублёв сенсационно проиграл ван де Зандсхулпу и вылетел из турнира в Санкт-Петербурге

Шестая ракетка мира Андрей Рублёв потерпел сенсационное поражение в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). Он проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в двух сетах — 3:6, 4:6.
Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублёв выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. В активе ван де Зандсхулпа 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка при 9 брейк-пойнтах.
Ботик ван де Зандсхулп станет соперником Марина Чилича в полуфинальной встрече турнира в Санкт-Петербурге. Хорват, ранее выбивший с турнира россиянина Карена Хачанова, сегодня, 29 октября, обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (6:4, 3:6, 6:3).
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 29 октября 2021
-
21:37
-
21:31
-
20:43
-
20:32
-
20:17
-
19:46
-
19:22
-
19:03
-
18:50
-
18:00
-
17:51
-
16:58
-
16:49
-
16:15
-
16:10
-
15:54
-
13:55
-
12:33
-
12:04
-
11:30
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:10
-
01:18
-
00:35
- 28 октября 2021
-
23:29
-
23:21
-
22:01
-
21:21
-
20:55
-
20:34
-
19:56
-
19:27
-
19:06