Канадский теннисист Шаповалов высказался о словах Моргенштерна про День Победы

Канадский теннисист Денис Шаповалов ответил на вопрос о словах рэпера Моргенштерна про День Победы.

Напомним, Моргенштерн в интервью Ксении Собчак усомнился в целесообразности выделения огромных средств из бюджета на проведение празднований Дня Победы и заявил, что не понимает смысл праздника.

В ответ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова музыканта на предмет нарушения закона РФ.

«Я думаю, что этот праздник очень важен для нас. Русские освободили мир от нацистов, многие семьи были разлучены из-за войны, это очень тяжело. Мой прадед воевал под Ленинградом, и его тело так и не нашли. Война — это очень печально, ты никогда не знаешь, вернутся ли с войны домой твои родственники и те, кто тебе дорог, увидишь ли ты снова свою семью… Я не думаю, что тут даже надо что-то обсуждать – для меня так вопрос вообще не стоит: я всегда буду отмечать Праздник Победы, у меня очень тёплые чувства к русским и к России, и я считаю это важной страницей нашей истории», — приводит слова Шаповалова официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.