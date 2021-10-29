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Тиафо оказался сильнее Шварцмана и прошёл в полуфинал турнира в Вене

Тиафо оказался сильнее Шварцмана и прошёл в полуфинал турнира в Вене
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49-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В четвертьфинальном матче американский теннисист обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Тиафо 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Шварцмана 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка при 9 брейк-пойнтах.

В полуфинале Фрэнсис Тиафо встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не приехал защищать титул, так как на этой неделе принимал участие в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).

Вена. 1/4 финала
29 октября 2021, пятница. 20:35 МСК
Фрэнсис Тиафо
49
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
4 		6 6  
         
Диего Шварцман
16
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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