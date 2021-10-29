Тиафо оказался сильнее Шварцмана и прошёл в полуфинал турнира в Вене

49-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В четвертьфинальном матче американский теннисист обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Тиафо 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Шварцмана 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка при 9 брейк-пойнтах.

В полуфинале Фрэнсис Тиафо встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не приехал защищать титул, так как на этой неделе принимал участие в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).