Алькарас Гарфия — о победе над Берреттини: это было одно из моих лучших выступлений в туре
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42-я ракетка мира Карлос Алькарас Гарфия прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
«Это было одно из моих лучших выступлений в туре. Я очень доволен, это был потрясающий матч.
Я просто старался всё время играть агрессивно. Было важно делать это в тяжелые моменты», — приводит слова 18-летнего испанца официальный сайт ATP.
Напомним, в четвертьфинальном матче 18-летний карлос Алькарас Гарфия обыграл седьмого номера рейтинга Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).
В полуфинальной встрече турнира Карлос Алькарас Гарфия встретится с 4-й ракеткой мира Александром Зверевым, который сегодня в трёх сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 3:6, 6:3).
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