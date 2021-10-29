Алькарас Гарфия — о победе над Берреттини: это было одно из моих лучших выступлений в туре

42-я ракетка мира Карлос Алькарас Гарфия прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Это было одно из моих лучших выступлений в туре. Я очень доволен, это был потрясающий матч.

Я просто старался всё время играть агрессивно. Было важно делать это в тяжелые моменты», — приводит слова 18-летнего испанца официальный сайт ATP.

Напомним, в четвертьфинальном матче 18-летний карлос Алькарас Гарфия обыграл седьмого номера рейтинга Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

В полуфинальной встрече турнира Карлос Алькарас Гарфия встретится с 4-й ракеткой мира Александром Зверевым, который сегодня в трёх сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 3:6, 6:3).