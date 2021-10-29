Зверев — о проигрыше сета Оже-Альяссиму: я опять усложняю себе жизнь

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев высказался о победе над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене. Напомним, Зверев одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Я опять усложняю себе жизнь – с этим нужно завязывать. Одна глупая ошибка стоила мне второго сета. Но я горжусь собой, потому что в начале третьего сета Феликс мог легко украсть у меня победу.

Алькарас Гарфия? Он очень круто прибавил. Сделал огромный шаг вперёд, он отличный теннисист. Будет интересный матч», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В полуфинальной встрече турнира 4-я ракетка мира Александр Зверев встретится с 18-летним Карлосом Алькарасом Гарфией, который сегодня в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)).