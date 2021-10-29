Зверев — о проигрыше сета Оже-Альяссиму: я опять усложняю себе жизнь

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев высказался о победе над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене. Напомним, Зверев одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
«Я опять усложняю себе жизнь – с этим нужно завязывать. Одна глупая ошибка стоила мне второго сета. Но я горжусь собой, потому что в начале третьего сета Феликс мог легко украсть у меня победу.
Алькарас Гарфия? Он очень круто прибавил. Сделал огромный шаг вперёд, он отличный теннисист. Будет интересный матч», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
В полуфинальной встрече турнира 4-я ракетка мира Александр Зверев встретится с 18-летним Карлосом Алькарасом Гарфией, который сегодня в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)).
- 29 октября 2021
-
23:21
-
22:49
-
22:32
-
21:37
-
21:31
-
20:43
-
20:32
-
20:17
-
19:46
-
19:22
-
19:03
-
18:50
-
18:00
-
17:51
-
16:58
-
16:49
-
16:15
-
16:10
-
15:54
-
13:55
-
12:33
-
12:04
-
11:30
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:10
-
01:18
-
00:35
- 28 октября 2021
-
23:29
-
23:21
-
22:01
-
21:21
-
20:55
-
20:34