Ван де Зандсхулп: Рублёв меня запомнит, но произносить мою фамилию всё равно будет сложно

69-я ракетка мира из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (6:3, 6:4). Также голландец поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной встречи с хорватом Марином Чиличем.

«Мне кажется, я неплохо провел матч. Он чуть лучше начал играть во второй партии, стал больше мячей переводить на мою сторону корта. Но я хорошо принимал, читал его подачу.

Я проделал отличную работу, потому что он один из тех ребят в туре, которые изо всех сил бьют по мячу. И я хорошо держался в розыгрышах.

Я думаю, Андрей меня запомнит. А вот произносить мою фамилию всё равно будет сложно.

Шансы в полуфинале? Марин показывает очень хороший теннис в этом сезоне. Он отлично выступил в Москве на прошлой неделе. Но я тоже сейчас в хорошей форме.

У Марина сильная подача, он хорошо держит розыгрыши. Он выигрывал «Большой шлем», поэтому, конечно, знает, как играть матчи в полуфиналах и финалах. Для меня это новый опыт в туре ATP, но я надеюсь, что смогу победить», — приводит слова ван де Зандсхулпа официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.