Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев посетил домашний матч «ПСЖ». Ему вручили футболку

Вторая ракетка мира, чемпион US Open – 2021 россиянин Даниил Медведев в Париже посетил матч 12-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
В «сториз» своего «инстаграма» Медведев показал несколько игровых моментов, в том числе стандарт в исполнении Лионеля Месси.
Фото: https://instagram.com/medwed33?utm_medium=copy_link
По окончании встречи Медведеву вручили именную футболку «ПСЖ» с номером 30.
Фото: https://instagram.com/medwed33?utm_medium=copy_link
Медведев выступит в Париже (Франция) на заключительном турнире серии «Мастерс» в текущем сезоне. Соревнования пройдут с 1-го по 7-е ноября. Жеребьёвка турнира пройдёт позже.
25-летний Медведев ранее отмечал, что с детства является поклонником мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб неоднократно поздравлял россиянина с крупными победами. На данный момент у Даниила 13 титулов в одиночном разряде на уровне ATP, в их числе победа на Открытом чемпионате США – 2021 и на Итоговом чемпионате ATP в 2020.
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