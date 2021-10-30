Скандально известный экс-тренер Тима заявил, что Доминик лучше Зверева и Циципаса

Тренер Гюнтер Бресник, проработавший с австрийцем Домиником Тимом 17 лет, высказался о таланте бывшего подопечного.

Бресник тренировал будущего чемпиона US Open Тима с самого детства. Именно Гюнтер заставил австрийца играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе. В марте 2019 года Бресник со скандалом покинул команду австрийца, после чего потребовал у Тима более $ 550 тыс. Гюнтер считает, что по-прежнему может рассчитывать на процент от дохода Тима от спонсорских контрактов.

«Я всё ещё люблю Доминика как теннисиста. Он лучше, чем Зверев или Циципас. Если бы вы так же долго следили за игроком в личном и профессиональном плане, как я за Домиником, то не поверили бы в то, что наша совместная работа прошла без ошибок. Чтобы быть на вершине с лучшими людьми в теннисе, нужно много и правильно планировать», — приводит слова Бресника Tennis World USA.