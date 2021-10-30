17-летняя Кори Гауфф примерила образ Алой Ведьмы из Marvel на Хэллоуин
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17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф показала свой образ для празднования Хэллоуина. Гауфф нарядилась в костюм популярного персонажа вселенной Marvel Comics – Алой Ведьмы (Ванда Максимофф). Гауфф надела классический костюм Алой Ведьмы – наряд с алой накидкой.
Публикация доступна в «инстаграме» Кори Гауфф.
На данный момент Гауфф занимает 24-ю строчку в рейтинге WTA, её лучшая позиция –19-е место. Юная Кори является победительницей двух турниров на уровне WTA в одиночном разряде – в Парме-2021 (Италия) и в Линце-2019 (Австрия).
На прошедшем турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Гауфф дошла до третьего круга, где крупно проиграла будущей чемпионке – испанке Пауле Бадосе — со счётом 2:6, 2:6.
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