Синнер высказался после выхода в полуфинал турнира в Вене

11-я ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал победу над 8-м номером рейтинга Каспером Руудом в четвертьфинальной встрече турнира категории ATP-500 в Вене (7:5, 6:1).

«В игре почти не было темпа, обменов ударами. Я хорошо подавал, особенно в важные моменты. Конечно, мы оба ощущали сильное давление. Я доволен, как контролировал эмоции и все в целом. Я бы сказал, что это хороший матч.

Последние пару недель, что идут турниры в залах, я комфортно себя чувствую. Конечно, это видно и по результатам, но все матчи разные. Нужно сохранять концентрацию. Я держу в голове цель. Конечно, есть сильное давление, но в этом спорте все дело в психологии. Думаю, я хорошо справляюсь.

Я рад, что смогу сыграть еще один полуфинал ATP. Это большой турнир, поэтому надеюсь, что в следующем матче тоже смогу хорошо сыграть», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

В полуфинальной встрече турнира в Вене Янник Синнер встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.