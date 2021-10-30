Украинка Костюк — о разгроме Радукану: после 1-го гейма была уверенность, что не проиграю

55-я ракетка мира из Украины Марта Костюк прокомментировала разгромную победу над чемпионкой Открытого чемпионата США 2021 года Эммой Радукану в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке (6:2, 6:1).
«Не знаю, как выиграла первый гейм, думаю, с него все началось. Я каким-то образом его выиграла, и появилась уверенность, что я не проиграю этот матч. После этого, может, к пятому гейму, я поняла, как с ней играть. Возможно, в следующий раз у меня будет другая тактика.
Матч закончился быстро, но я не могла предугадать её удары – если она попадает, очень трудно что-то сделать. Я старалась просто отбить как можно больше мячей», — приводит слова Костюк официальный сайт WTA.
Сегодня, 30 октября, Марта Костюк встретится с 18-й ракеткой мира Симоной Халеп в полуфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
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