Стали известны первые пары мужского «Мастерса» в Париже

Опубликована сетка парижского «Мастерса», который пройдёт с 1 по 7 ноября в столице Франции.

Пары 1-го круга:

Мартон Фучович (Венгрия) — Фабио Фоньини (Италия)

Адриан Маннарино (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Кэмерон Норри (10) (Великобритания) — Федерико Дельбонис (Аргентина)

Филип Краинович (Сербия) — Райлли Опелка (США)

Лоренцо Сонего (Италия) — Тейлор Фритц (США)

Ллойд Харрис (ЮАР) — Алекс де Минор (Австралия)

Джеймс Дакворт (Австралия) — Роберто Баутиста-Агут (14) (Испания)

Александр Бублик (Казахстан) — Даниэль Эванс (Великобритания)

Джон Миллман (Австралия) — Диего Шварцман (11) (Аргентина)

Григор Димитров (16) (Болгария) — Ришар Гаске (Франция)

Душан Лайович (Сербия) — Маккензи Макдональд (США)

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания)

Бенуа Пэр (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (12) (Испания)

Аслан Карацев (13) (Россия) — Себастьян Корда (США)

Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Илья Ивашко (Беларусь) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания)

Первые восемь сеяных парижского «Мастерса» начнут выступления на турнире со 2-го круга:

1) Новак Джокович (Сербия)

2) Даниил Медведев (Россия)

3) Стефанос Циципас (Греция)

4) Александр Зверев (Германия)

5) Андрей Рублёв (Россия)

6) Каспер Рууд (Норвегия)

7) Хуберт Хуркач (Польша)

8) Янник Синнер (Италия)

Ещё 2 сеяных будут играть в первом круге турнира с победителем матча между «лаки-лузером» и квалифаером:

9) Феликс Оже-Альяссим (Канада)

15) Гаэль Монфис (Франция)

Также с «лаки-лузером» или квалифаером встретятся несеяные:

Ласло Джере (Сербия)

Энди Маррей (уайлд-кард) (Австралия)

Карен Хачанов (Россия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Фрэнсис Тиафо (США)

Артур Риндеркнех (уайлд-кард) (Франция)