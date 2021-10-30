Тиафо объяснил, из-за чего не смог закрепиться в топ-30 ATP

49-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо ответил на вопрос, почему он смог закрепиться в топ-30 рейтинга ATP после успеха 2019 года. Тогда Тиафо пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Мне тогда стало слишком комфортно – ты много зарабатываешь, у семьи всё хорошо. Ты пришёл из определенных обстоятельств, а теперь ты на высоте, кажется, что жизнь в твоих руках.

Ты сбавляешь обороты – я больше не прибавлял, не становился лучше где было необходимо. Думаю, мне нужно было пройти этот путь. Год получился неровный, потом внезапно началась пандемия. Было трудной задачей оказаться там, где я сейчас, но я рад, что через это прошел. Думаю, мне это было нужно. Это полностью сформировало меня как личность.

И нужно оставаться собой. Чтобы стать успешным, не нужно менять себя. Думаю, я просто на себя давил. Очень важным решением было нанять тренера Уэйна Феррейру. А ещё сказать себе: «Давай сосредоточимся. Давай серьезно отнесемся к карьере, к следующим шести, семи годам и постараемся выжать из себя максимум». Я знаю, на что я способен. Не думаю, что кто-то в этом сомневался. Но какой Фрэнсис Тиафо изо дня в день?», — приводит слова американца Tennis Majors.

Напомним, сегодня, 30 октября, Фрэнсис Тиафо сыграет в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) с итальянцем Янником Синнером.