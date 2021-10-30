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Экс четвёртая ракетка мира из Японии объяснила, почему Наоми Осаке тяжело общаться со СМИ

Экс четвёртая ракетка мира из Японии объяснила, почему Наоми Осаке тяжело общаться со СМИ
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Экс четвёртая ракетка мира, японка Кимико Датэ-Крумм прокомментировала проблемы в общении соотечественницы Наоми Осаки со СМИ.

«У меня с Осакой есть одна общая черта. Мы очень резко поднялись в рейтинге и не были по-настоящему готовы к тому, что это означает. Наоми воспринимает всё всерьёз и близко к сердцу, это усугубляет её проблемы.

Она очень серьёзно относится к общению со СМИ. Ведь иметь с ними дело можно по-разному: вы можете рассказать им всё, совсем немного или вообще ничего. Мне кажется, Осака думает, что она обязательно должна отвечать на все их вопросы — поэтому она и чувствует давление. Она должна найти способ борьбы с этим. Поражение не может становится причиной отказа от участия в пресс-конференциях», — приводит слова Датэ Reuters.

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