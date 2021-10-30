Артём Дзюба принял участие в выставочном теннисном матче St. Petersburg Open 2021. Фото

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба и генеральный директор клуба Александр Медведев приняли участие в выставочном теннисном матче на St. Petersburg Open 2021.



Помимо представителей «Зенита», в выставочном матче сыграли хоккеист Алексей Яшин и бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев.

Напомним, вчера, 29 октября, в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал разгромную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Сергея Семака, а Артём Дзюба забил очередной мяч, которым он установил новый рекорд РПЛ по количеству голов — этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ.

Лучшие кадры с выставочного теннисного матча — в фоторепортаже Александра Сафонова для Формулы ТХ.