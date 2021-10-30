Фритц обыграл Штруффа и стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

28-я ракетка мира американец Тейлор Фритц первым вышел в финал турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), который состоится завтра, 31 октября.
В полуфинальном матче Фритц в трёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Фритц 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Штруффа — 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка при 4 брейк-пойнтах.
В финале турнира в Санкт-Петербурге Тейлор Фритц сыграет с победителем второго полуфинала между Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды) и Марином Чиличем (Хорватия).
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году россиянин Андрей Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.
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