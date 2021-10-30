Контавейт легко переиграла Петерсон и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

Победительница «ВТБ Кубка Кремля», эстонка Анетт Контавейт одержала девятую победу подряд. На турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) Анетт пробилась в финал.

25-летняя Контавейт обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон (99-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Контавейт выполнила 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Петерсон 1 эйс, 5 двойных ошибок и единственный использованный брейк-пойнт.

В финале соревнований Анетт Контавейт встретится с победительницей второго полуфинала между Мартой Костюк (Украина) и Симоной Халеп (Румыния). В случае победы на турнире в Клуж-Напоке Контавейт попадёт на Итоговый чемпионат WTA, обогнав представительницу Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).