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Контавейт легко переиграла Петерсон и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

Контавейт легко переиграла Петерсон и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке
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Победительница «ВТБ Кубка Кремля», эстонка Анетт Контавейт одержала девятую победу подряд. На турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) Анетт пробилась в финал.

25-летняя Контавейт обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон (99-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Контавейт выполнила 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Петерсон 1 эйс, 5 двойных ошибок и единственный использованный брейк-пойнт.

В финале соревнований Анетт Контавейт встретится с победительницей второго полуфинала между Мартой Костюк (Украина) и Симоной Халеп (Румыния). В случае победы на турнире в Клуж-Напоке Контавейт попадёт на Итоговый чемпионат WTA, обогнав представительницу Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 1/2 финала
30 октября 2021, суббота. 15:10 МСК
Ребекка Петерсон
99
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
14
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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