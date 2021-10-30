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Зверев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Вене

Зверев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Вене
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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В полуфинальном матче второй сеяный Зверев в двух сетах обыграл 18-летнего испанца Карлоса Алькараса Гарфию со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Зверев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету испанца — 1 эйс и 1 двойная ошибка.

За титул в Вене Зверев поборется с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) – Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв отказался от защиты титула и выступил на турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).

Вена. 1/2 финала
30 октября 2021, суббота. 15:15 МСК
Карлос Алькарас
42
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
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