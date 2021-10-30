Зверев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Вене

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В полуфинальном матче второй сеяный Зверев в двух сетах обыграл 18-летнего испанца Карлоса Алькараса Гарфию со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Зверев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету испанца — 1 эйс и 1 двойная ошибка.
За титул в Вене Зверев поборется с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) – Янник Синнер (Италия).
Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв отказался от защиты титула и выступил на турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
- 30 октября 2021
-
17:35
-
17:01
-
16:55
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
14:51
-
14:41
-
14:11
-
14:07
-
13:32
-
12:54
-
10:55
-
10:24
-
10:06
-
09:39
-
00:48
-
00:30
-
00:23
-
00:03
- 29 октября 2021
-
23:21
-
22:49
-
22:32
-
21:37
-
21:31
-
20:43
-
20:32
-
20:17
-
19:46
-
19:22
-
19:03
-
18:50
-
18:00