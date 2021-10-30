55-я ракетка мира Костюк: уверена, что скоро окажусь на месте Радукану и Фернандес

55-я ракетка мира из Украины Марта Костюк после разгромной победы над Эммой Радукану на турнире в Клуж-Напоке (6:2, 6:1) поделилась мнением о прорыве британки во время Открытого чемпионата США 2021 года. Тогда Радукану стала победительницей женского турнира.

«Скажу честно, было немного тяжело следить за их выступлением. Я стараюсь играть как можно лучше, поэтому, конечно, хочется быть на их месте. Уверена, что это скоро произойдёт. Просто было не очень комфортно смотреть, как они играют в финале.

Проигрыш Саккари на US Open отпечатался у меня в голове и мотивировал не останавливаться. Последние пару недель были для меня очень тяжёлыми. Были проблемы со здоровьем, уверенностью в себе, игрой и так далее.

Сейчас всё встало на свои места, я постараюсь по максимуму воспользоваться шансом и надеюсь взять титул», — приводит слова Костюк Tennis.com.

Напомним, сегодня, 30 октября, в 17:05 Марта Костюк сыграет в полуфинале турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) с Симоной Халеп.