55-я ракетка мира Костюк: уверена, что скоро окажусь на месте Радукану и Фернандес

55-я ракетка мира из Украины Марта Костюк после разгромной победы над Эммой Радукану на турнире в Клуж-Напоке (6:2, 6:1) поделилась мнением о прорыве британки во время Открытого чемпионата США 2021 года. Тогда Радукану стала победительницей женского турнира.
«Скажу честно, было немного тяжело следить за их выступлением. Я стараюсь играть как можно лучше, поэтому, конечно, хочется быть на их месте. Уверена, что это скоро произойдёт. Просто было не очень комфортно смотреть, как они играют в финале.
Проигрыш Саккари на US Open отпечатался у меня в голове и мотивировал не останавливаться. Последние пару недель были для меня очень тяжёлыми. Были проблемы со здоровьем, уверенностью в себе, игрой и так далее.
Сейчас всё встало на свои места, я постараюсь по максимуму воспользоваться шансом и надеюсь взять титул», — приводит слова Костюк Tennis.com.
Напомним, сегодня, 30 октября, в 17:05 Марта Костюк сыграет в полуфинале турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) с Симоной Халеп.
- 30 октября 2021
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