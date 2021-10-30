Чилич вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге и сыграет с Фритцем
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Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в финал турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче Чилич нанёс поражение представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Чилич девять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп подал два эйса, один раз ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.
За титул турнира в Санкт-Петербурге Чилич сыграет с пятым сеяным — американцем Тейлором Фритцем.
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году россиянин Андрей Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.
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