Чилич вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге и сыграет с Фритцем

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в финал турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче Чилич нанёс поражение представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Чилич девять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп подал два эйса, один раз ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

За титул турнира в Санкт-Петербурге Чилич сыграет с пятым сеяным — американцем Тейлором Фритцем.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году россиянин Андрей Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.