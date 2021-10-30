Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чилич вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге и сыграет с Фритцем

Чилич вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге и сыграет с Фритцем
Комментарии

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в финал турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче Чилич нанёс поражение представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Чилич девять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп подал два эйса, один раз ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

За титул турнира в Санкт-Петербурге Чилич сыграет с пятым сеяным — американцем Тейлором Фритцем.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году россиянин Андрей Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1/2 финала
30 октября 2021, суббота. 16:25 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
69
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Марин Чилич
35
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021