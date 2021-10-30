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Халеп отдала только один гейм Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке

Халеп отдала только один гейм Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке
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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал домашнего турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке. Первая сеяная Халеп обыграла шестую ракетку соревнований украинку Марту Костюк со счётом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Халеп ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Костюк подала три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Халеп ведёт в личном противостоянии с Костюк в официальных матчах со счётом 2-0. Впервые теннисистки встретились в 2021 году на турнире в Индиан-Уэллсе.

За титул турнира в Клуж-Напоке Халеп сыграет со второй сеяной – эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

Клуж-Напока-2. 1/2 финала
30 октября 2021, суббота. 17:10 МСК
Симона Халеп
18
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Марта Костюк
55
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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