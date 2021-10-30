Халеп отдала только один гейм Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке
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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал домашнего турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке. Первая сеяная Халеп обыграла шестую ракетку соревнований украинку Марту Костюк со счётом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Халеп ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Костюк подала три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
Халеп ведёт в личном противостоянии с Костюк в официальных матчах со счётом 2-0. Впервые теннисистки встретились в 2021 году на турнире в Индиан-Уэллсе.
За титул турнира в Клуж-Напоке Халеп сыграет со второй сеяной – эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.
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