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Тиафо вышел в финал турнира в Вене, обыграв Синнера

Тиафо вышел в финал турнира в Вене, обыграв Синнера
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира в Вене (Австрия). В полуфинальном матче Тиафо, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение седьмому сеяному итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Тиафо семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и использовал три брейк-пойнта.

Тиафо впервые обыграл Синнера в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу итальянца.

За титул турнира в Вене Тиафо сыграет со второй ракеткой турнира – представителем Германии Александром Зверевым. Напомним, ранее в ходе турнира Тиафо обыграл первого сеяного Стефаноса Циципаса из Греции.

Вена. 1/2 финала
30 октября 2021, суббота. 16:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
49
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 2
         
Янник Синнер
11
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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