Тиафо вышел в финал турнира в Вене, обыграв Синнера

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира в Вене (Австрия). В полуфинальном матче Тиафо, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение седьмому сеяному итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
Тиафо семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и использовал три брейк-пойнта.
Тиафо впервые обыграл Синнера в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу итальянца.
За титул турнира в Вене Тиафо сыграет со второй ракеткой турнира – представителем Германии Александром Зверевым. Напомним, ранее в ходе турнира Тиафо обыграл первого сеяного Стефаноса Циципаса из Греции.
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