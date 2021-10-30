Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Курмайёре, уступив Таусон

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия). В полуфинальном матче третья сеяная Самсонова уступила пятой ракетке соревнований датчанке Кларе Таусон со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Самсонова 16 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Таусон подала 12 эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта.

Таусон вышла вперёд в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 2-0.

За титул турнира в Курмайёре Таусон сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной итальянкой Ясмине Паолини и хорваткой Донной Векич.