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Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Курмайёре, уступив Таусон

Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Курмайёре, уступив Таусон
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия). В полуфинальном матче третья сеяная Самсонова уступила пятой ракетке соревнований датчанке Кларе Таусон со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Самсонова 16 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Таусон подала 12 эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта.

Таусон вышла вперёд в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 2-0.

За титул турнира в Курмайёре Таусон сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной итальянкой Ясмине Паолини и хорваткой Донной Векич.

Курмайёр. 1/2 финала
30 октября 2021, суббота. 17:10 МСК
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 8 4
4 		7 10 6
         
Клара Таусон
49
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
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