Векич отдала лишь два гейма Паолини в полуфинале турнира в Курмайёре
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Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия). В полуфинальном матче Векич нанесла поражение седьмой сеяной итальянке Ясмине Паолини со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
Векич шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Паолини выполнила два эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала один брейк-пойнт.
Векич сравняла счёт в личном противостоянии с Паолини в официальных матчах – 1-1.
За титул турнира в Курмайёре Векич сыграет с пятой ракеткой соревнований — датчанкой Кларой Таусон.
Призовой фонд турнира в Курмайёре составляет $ 235 238. Победительница получит $ 29 200, финалистка — $ 16 398.
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