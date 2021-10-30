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Векич отдала лишь два гейма Паолини в полуфинале турнира в Курмайёре

Векич отдала лишь два гейма Паолини в полуфинале турнира в Курмайёре
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Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия). В полуфинальном матче Векич нанесла поражение седьмой сеяной итальянке Ясмине Паолини со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Векич шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Паолини выполнила два эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала один брейк-пойнт.

Векич сравняла счёт в личном противостоянии с Паолини в официальных матчах – 1-1.

За титул турнира в Курмайёре Векич сыграет с пятой ракеткой соревнований — датчанкой Кларой Таусон.

Призовой фонд турнира в Курмайёре составляет $ 235 238. Победительница получит $ 29 200, финалистка — $ 16 398.

Курмайёр. 1/2 финала
30 октября 2021, суббота. 19:55 МСК
Ясмине Паолини
56
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Донна Векич
97
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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