«На низком старте». Касаткина и Павлюченкова сделали забавные снимки в Праге

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась фотографиями, сделанными в раздевалке национальной команды в Праге (Чехия), где с 1 по 6 ноября состоятся матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Касаткина и Анастасия Павлюченкова сфотографировались около своих фамилий на стене.

«На низком старте. Похоже, мы никогда раньше не видели своих имён», — подписала снимки Касаткина.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

Кроме Касаткиной и Павлюченковой, в состав сборной России на Кубке Билли Джин Кинг также вошли Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.



Соперниками сборной России на групповом этапе стали национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария.