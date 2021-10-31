Тиафо объяснил, почему начал обниматься со зрителями во время матча с Синнером

49-я ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо ответил на вопрос, почему он начал обниматься со зрителями во время полуфинальной встречи турнира категории ATP-500 в Вене с Янником Синнером. Напомним, Фрэнсис обыграл итальянца со счётом 3:6, 7:5, 6:2 и пробился в финал соревнований.
«Я постарался получать удовольствие и подключить зрителей – чтобы посмотреть, вдруг он занервничает. Я умею делать так, чтобы зрители начали болеть за меня, выдать пару шуток.
И внезапно я начал играть невероятно. Болельщики сыграли большую роль. Из-за них я включился.
Зрители не просто так сидят на трибунах, я могу с ними взаимодействовать. У Янника была возможность выиграть матч, но я начал показывать отличный теннис, поэтому я не чувствую себя виноватым», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.
Сегодня, 31 октября, в 16:30 мск Фрэнсис Тиафо сыграет в финале турнира в Вене с немцем Александром Зверевым.
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