«Я действительно верующий человек». 33-летний Чилич — перед финалом в Санкт-Петербурге

33-летний хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о своём отношении к религии. Напомним, сегодня Чилич сыграет с американцем Тейлором Фритцем в финале турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге.

«Я действительно верующий человек. Я из небольшого городка – Меджугорье, оттуда же мой коллега по корту Иван Додиг. К нам в год с населением 5000 человек приезжает миллион туристов, т.к. этот город является одним из центров католического паломничества. С удовольствием всегда возвращаюсь домой, подпитываюсь духовной энергией.

Что касается моего возраста, у меня нет какой-то ассоциации с тем, что это возраст Христа. Просто ощущаю, что стал старше. Я действительно побывал в соборе Василия Блаженного, был впечатлён его красотой. В Санкт-Петербурге очень хочу посетить Исаакиевский собор, пока просто не было времени, но планирую это сделать», — приводит слова Чилича официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.