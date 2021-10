Александр Зверев: нынешний теннис сильнее, чем был в 2017 году

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев высказался об обновлении Next Gen.

«Вы больше не относите меня к Next Gen. Next Gen больше нет. Мне сейчас 24 года, я довольно давно в туре, выиграл больше 300 матчей. Следующее поколение – это Алькарас, я даже не думаю, что туда можно отнести Синнера, ему 20, это уже не Next Gen. Для тенниса хорошо, что молодые игроки двигаются вперёд», — приводит слова Зверева UBI Tennis.

Также Зверев ответил, в 20 лет он был больше похож на Алькараса или на Синнера.

«Когда мне было 20, я выиграл два «Мастерса», 5 турниров ATP и был третьим в мире. Честно говоря, нынешний теннис сильнее, чем был в 2017 году. Думаю, топ-10 сейчас лучше, чем тогда. В 2017-м у нас были Федерер, Надаль, Джокович, Тим и игроки, которые то входили в десятку, то выходили из неё. Был колоссальный разрыв между первыми номерами и всеми остальными. Сегодня у нас солидная десятка игроков с Джоковичем и игроками помладше – Циципасом, Медведевым, которые играют примерно на одном уровне. Теперь Янник тоже находится на этом уровне», — сказал Александр.