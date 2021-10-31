Новая девушка Александра Зверева впервые появилась в ложе спортсмена на турнире в Вене

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и новая девушка четвёртой ракетки мира 24-летнего Александра Зверева, впервые появилась в ложе возлюбленного на официальном турнире.
Это произошло в полуфинале турнира ATP-500 в Вене (Австрия), где Зверев обыграл 18-летнего испанца Карлоса Алькараса Гарфию со счётом 6:3, 6:3 и вышел в финал соревнований. За титул немец поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо.
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О новом романе Зверева стало известно в начале октября. Отмечалось, что Зверев и Томалла познакомились ещё четыре года назад через общих знакомых, но лишь недавно стали встречаться.
Напомним, ATP открыла расследование в отношении Зверева, обвиняемого в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.
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