«Ни разу не видел папарацци, следящих за мной». Медведев — о жизни после победы на US Open

Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев высказался о том, как проходит его личная жизнь после победы на Открытом чемпионате США 2021 года. В финале Даниил обыграл первого номера рейтинга Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Когда вы выигрываете турнир «Большого шлема», очевидно, что ваша репутация повышается.

После победы пока всё идёт хорошо. Я живу не в Лос-Анджелесе и пока ни разу не видел папарацци, следящих за мной. У меня всё ещё есть возможность наслаждаться личной жизнью со своими близкими в тишине и покое. В этом, кстати, и преимущество жизни в Монте-Карло.

Я также должен признаться, что проживаю новые ситуации, когда ко мне подходят фанаты. Я говорю про себя: «А, ладно, он, наверное, хочет фото». Самое главное — это найти правильный баланс между жизнью чемпиона и ежедневной жизнью», — приводит слова Медведева We Love Tennis.