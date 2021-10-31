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Бенчич рассказала, как хранит медали Олимпийских игр

Бенчич рассказала, как хранит медали Олимпийских игр
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Чемпионка Олимпиады в Токио Белинда Бенчич из Швейцарии рассказала, где хранятся её награды с Игр-2020. Бенчич также стала серебряным призёром Олимпиады в парном разряде.

«Я нашла очень хорошее место в доме. Обрамила медали, положила внутрь футболку с Олимпийских игр и несколько фотографий. Очень приятно иметь такую вещь в нашем доме. Я и мой парень любим посмотреть на это, проходя мимо.

Игры — действительно приятное воспоминание, а смотреть на золотую медаль вообще особенно приятно. Эти мурашки по коже определённо остались до сих пор», — приводит слова Бенчич официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, Белинда Бенчич на данный момент является 9-й ракеткой мира. Её наивысшая позиция в рейтинга WTA за карьеру — четвёртая.

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