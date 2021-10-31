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Радукану ответила на вопрос, куда она отдала свой трофей US Open

Радукану ответила на вопрос, куда она отдала свой трофей US Open
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23-я ракетка мира, британка Эмма Радукану ответила на вопрос, где сейчас находится её трофей Открытого чемпионата США. Напомним, в финале US Open Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

«Думаю, что ассоциация лаун-тенниса Великобритании так много сделала для меня. Я просто хотела, чтобы они получили этот трофей как знак всего, что они сделали для меня в юности. Они сыграли огромную роль в моём развитии, так что это небольшой подарок.

На самом деле, я ещё не видела трофей после финала. Так что мне не терпится приехать туда.

Я просто подумала, что это хороший подарок и приятный момент в отношении с ними. Думаю, что ассоциация очень много сделала для меня, так что это был просто знак особенной признательности», — приводит слова Радукану Tennis Head.

Отметим, что ассоциация лаун-тенниса (LTA) — национальный руководящий орган тенниса в Великобритании.

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