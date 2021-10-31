Синнер — о 18-летнем Алькарасе: я не был таким сильным два года назад
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Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о 18-летнем испанце Карлосе Алькарасе Гарфии, который на турнире категории ATP-500 в Вене сумел пробиться в полуфинал. По пути в 1/2 финала Карлос обыграл бывшего первого номера рейтинга Энди Маррея и 7-ю ракетку мира Маттео Берреттини.
«Карлос Алькарас уже является для меня одним из лучших игроков в мире. Он силён морально, управляет игрой, придаёт силу мячу и очень хорошо двигается.
В третьем сете четвертьфинала в Вене с Берреттини он проявил себя на очень высоком уровне. Я не был таким сильным два года назад», — приводит слова 20-летнего итальянца Tennis World USA.
В полуфинале турнира в Вене Карлос Алькарас Гарфия проиграл представителю Германии Александру Звереву в двух сетах (3:6, 3:6).
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