Медведев потренировался в Париже перед стартом «Мастерса»

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев появился на тренировке в Париже перед стартом турнира категории «Мастерс».

Публикация доступна в официальном «твиттере» парижского «Мастерса».

Отметим, что Медведев является вторым сеяным турнира. Во втором круге «Мастерса» он встретится с победителем пары Илья Ивашко (Беларусь) — Альберт Рамос Виньолас (Испания).

Из топ-10 мужского рейтинга на турнире не примут участия итальянец Маттео Берреттини, который снялся с соревнований из-за проблем с шеей, австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» парижского «Мастерса».

Парижский «Мастерс» пройдёт с 1 по 7 ноября. Призовой фонд составит € 2 603 700. Действующий победитель турнира — россиянин Даниил Медведев. В финальной встрече 2020 года он обыграл представителя Германии Александра Зверева в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 6:1.