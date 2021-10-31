Медведев потренировался в Париже перед стартом «Мастерса»

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев появился на тренировке в Париже перед стартом турнира категории «Мастерс».
Публикация доступна в официальном «твиттере» парижского «Мастерса».
Отметим, что Медведев является вторым сеяным турнира. Во втором круге «Мастерса» он встретится с победителем пары Илья Ивашко (Беларусь) — Альберт Рамос Виньолас (Испания).
Из топ-10 мужского рейтинга на турнире не примут участия итальянец Маттео Берреттини, который снялся с соревнований из-за проблем с шеей, австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» парижского «Мастерса».
Парижский «Мастерс» пройдёт с 1 по 7 ноября. Призовой фонд составит € 2 603 700. Действующий победитель турнира — россиянин Даниил Медведев. В финальной встрече 2020 года он обыграл представителя Германии Александра Зверева в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 6:1.
- 31 октября 2021
-
16:31
-
16:08
-
15:41
-
14:41
-
14:10
-
13:29
-
13:06
-
12:50
-
12:44
-
12:13
-
11:21
-
10:55
-
10:41
-
10:13
- 30 октября 2021
-
22:45
-
22:41
-
21:18
-
20:02
-
19:35
-
18:47
-
18:27
-
17:35
-
17:01
-
16:55
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
14:51
-
14:41
-
14:11
-
14:07
-
13:32
-
12:54