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Павлюченкова появилась на пресс-конференции Кубка Билли Джин Кинг в хэллоуинском наряде

Павлюченкова появилась на пресс-конференции Кубка Билли Джин Кинг в хэллоуинском наряде
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова появилась на пресс-конференции Кубка Билли Джин Кинг в наряде, стилизованном под Хэллоуин. Теннисистка находится в Праге (Чехия), где с 1 по 6 ноября состоятся матчи финальной стадии турнира. На россиянке были надеты парик и красные очки.

Публикация доступна в официальном «твиттере» египетской журналистки Рим Абдулейл.

Кроме Анастасии Павлюченковой в состав сборной России на Кубке Билли Джин Кинг также вошли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Соперниками сборной России на групповом этапе стали национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария.

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