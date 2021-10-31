Павлюченкова появилась на пресс-конференции Кубка Билли Джин Кинг в хэллоуинском наряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова появилась на пресс-конференции Кубка Билли Джин Кинг в наряде, стилизованном под Хэллоуин. Теннисистка находится в Праге (Чехия), где с 1 по 6 ноября состоятся матчи финальной стадии турнира. На россиянке были надеты парик и красные очки.

Публикация доступна в официальном «твиттере» египетской журналистки Рим Абдулейл.

Кроме Анастасии Павлюченковой в состав сборной России на Кубке Билли Джин Кинг также вошли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Соперниками сборной России на групповом этапе стали национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария.