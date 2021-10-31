«Wonder Woman и Хиппи». Касаткина и Павлюченкова показали костюмы на Хэллоуин

Российская теннисистка Дарья Касаткина показала, как она и её подруга по национальной команде Анастасия Павлюченкова нарядились на Хэллоуин. Спортсменки находятся в Праге (Чехия), где с 1 по 6 ноября состоятся матчи финальной Кубка Билли Джин Кинг.

«Не уверена, как Wonder Woman и Хиппи вообще оказались в одном месте, но им норм», — подписала фото на своей странице в «Инстаграме» Касаткина.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

Кроме Касаткиной и Павлюченковой в состав сборной России на Кубке Билли Джин Кинг также вошли Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.



Соперниками сборной России на групповом этапе стали национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария.