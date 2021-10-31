Александр Зверев завоевал пятый титул в 2021 году, выиграв турнир в Вене
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Теннисист из Германии Александр Зверев стал победителем турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финальном матче второй сеяный Зверев нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Зверев 19 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок на подаче и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Тиафо подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт.
Счёт в личном противостоянии Зверева и Тиафо в официальных матчах стал 6-1 в пользу Зверева.
Александр завоевал 18-й титул в карьере и пятый в сезоне-2021, включая победу на Олимпийских играх в Токио. За победу Зверев получит € 125 520 и 500 рейтинговых очков.
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