Александр Зверев завоевал пятый титул в 2021 году, выиграв турнир в Вене

Теннисист из Германии Александр Зверев стал победителем турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финальном матче второй сеяный Зверев нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Зверев 19 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок на подаче и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Тиафо подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт.

Счёт в личном противостоянии Зверева и Тиафо в официальных матчах стал 6-1 в пользу Зверева.

Александр завоевал 18-й титул в карьере и пятый в сезоне-2021, включая победу на Олимпийских играх в Токио. За победу Зверев получит € 125 520 и 500 рейтинговых очков.