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Александр Зверев вышел на второе место в сезоне-2021 по числу победных матчей

Александр Зверев вышел на второе место в сезоне-2021 по числу победных матчей
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Теннисист из Германии четвёртая ракетка мира Александр Зверев после победы на турнире категории ATP-500 в Вене поднялся на второе место по числу выигранных матчей в сезоне-2021. В активе Зверева 52 победы. Больше, только у греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который выиграл 55 поединков на корте.

Третьим в этом рейтинге идёт норвежец Каспер Рууд – 51 победа. 50 матчей выиграл россиянин Даниил Медведев. По 48 побед у россиянина Андрея Рублёва и британец Кэмерон Норри.

В финале турнира в Вене второй сеяный Зверев нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:4. Александр завоевал 18-й титул в карьере и пятый в сезоне-2021, включая победу на Олимпийских играх в Токио. За победу Зверев получит € 125 520 и 500 рейтинговых очков.

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