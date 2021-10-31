Контавейт одолела Халеп в финале турнира в Клуж-Напоке и выиграла второй титул подряд

Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт стала победительницей турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финальном матче вторая сеяная Контавейт нанесла поражение первой ракетке турнира, хозяйке корта Симоне Халеп, со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Контавейт дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Халеп подала три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Контавейт впервые выиграла у Халеп в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу румынки.

Анетт завоевала пятый титул в карьере, четвёртый в сезоне-2021. Неделю назад эстонка завоевала Кубок Кремля. Вместе с титулом в Клуж-Напоке Контавейт получит 280 рейтинговых очков и $ 29 200 призовых.