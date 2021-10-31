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Векич обыграла Таусон в финале турнира в Курмайёре

Векич обыграла Таусон в финале турнира в Курмайёре
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Хорватская теннисистка Донна Векич стала победительницей турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия). В финальном матче Векич нанесла поражение пятой сеяной датчанке Кларе Таусон со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Векич 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Таусон подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальном матче.

Векич завоевала третий титул в карьере и первый в сезоне-2021. В 2014 году хорватка побеждала на турнире в Куала-Лумпуре, а в 2017-м – на соревнованиях в Ноттингеме. Вместе с титулом Векич получит 280 рейтинговых очков и $ 29 200.

Курмайёр. Финал
31 октября 2021, воскресенье. 19:10 МСК
Донна Векич
97
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		2  
         
Клара Таусон
49
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
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