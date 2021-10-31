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После победы в Клуж-Напоке Контавейт завоевала последнюю путёвку на Итоговый турнир WTA

После победы в Клуж-Напоке Контавейт завоевала последнюю путёвку на Итоговый турнир WTA
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Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт, благодаря победе на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), завоевала последнюю, восьмую путёвку на Итоговый чемпионат WTA в Гвадалахаре. Свою конкурентку за право сыграть на турнире восьми сильнейших, представительницу Туниса Онс Жабер, Контавейт опередила в чемпионской гонке на 41 очко.

В финале турнира в Клуж-Напоке Контавейт впервые выиграла у румынки Симоны Халеп в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу румынки.

Анетт завоевала пятый титул в карьере, четвёртый в сезоне-2021. Неделю назад эстонка завоевала Кубок Кремля. Вместе с титулом в Клуж-Напоке Контавейт получит 280 рейтинговых очков и $ 29 200 призовых.

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