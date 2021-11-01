Призовой фонд «Мастерса» в Париже сокращён, но чемпион получит больше, чем в 2020 году

В сезоне-2020 «Мастерс» в Париже стал чуть ли не рекордсменом по сокращению выплат игрокам. Общий призовой фонд снизился с € 5 207 405 (в 2019-м) до € 3 151 145. Это почти на 40% меньше. При этом чемпион 2020 года россиянин Даниил Медведев получил на $ 170 тыс. меньше, чем Марат Сафин, выигравший этот турнир аж 20 лет назад. А вот неудачники квалификации и первых двух раундов основной сетки получили даже больше, чем в доковидные времена.
На нынешнем «Мастерсе» в Париже общий призовой фонд уменьшился второй раз подряд – теперь уже на 17,37% по сравнению с 2020-м (€ 2 603 700 вместо € 3 151 145). Но теперь французы решили, что финалисты для них важнее, и пожертвовали низкорейтинговыми неудачниками первых кругов. Если в прошлом году участник 2-го раунда парижского турнира получал € 36 000, то сейчас эта сумма уменьшилась почти на 40% и составила € 22 000.
Полностью с распределением призовых по раундам на «Мастерсе» в Париже в 2019–2021 годах можно ознакомиться в статье на «Чемпионате».
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