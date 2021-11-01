Александр Зверев стал вторым из немецких теннисистов по числу завоёванных титулов
Поделиться
Александр Зверев после победы на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) поднялся на второе место среди немецких теннисистов по титулам, завоёванным на турнирах АТР в одиночном разряде.
Чаще других из немцев турниры АТР выигрывал Борис Беккер, завоевавший 49 трофеев. Титул в Вене стал для Зверева 18-м. Столько же у Михаэля Штиха, который уже завершил карьеру. Далее в рейтинге располагается Томми Хаас, на счету которого 15 титулов. Филипп Кольшрайбер выиграл 8 турниров, Николас Кифер – 6.
В финале турнира в Вене второй сеяный Зверев нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:4. Александр завоевал пятый титул в сезоне-2021, включая победу на Олимпийских играх в Токио.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
00:48
-
00:30
- 31 октября 2021
-
23:00
-
21:47
-
21:24
-
20:02
-
19:34
-
19:19
-
18:05
-
17:13
-
16:39
-
16:31
-
16:08
-
15:41
-
14:41
-
14:10
-
13:29
-
13:06
-
12:50
-
12:44
-
12:13
-
11:21
-
10:55
-
10:41
-
10:13
- 30 октября 2021
-
22:45
-
22:41
-
21:18
-
20:02
-
19:35
-
18:47
-
18:27
-
17:35
-
17:01
-
16:55
Партнерский контент