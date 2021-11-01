Александр Зверев стал вторым из немецких теннисистов по числу завоёванных титулов

Александр Зверев после победы на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) поднялся на второе место среди немецких теннисистов по титулам, завоёванным на турнирах АТР в одиночном разряде.

Чаще других из немцев турниры АТР выигрывал Борис Беккер, завоевавший 49 трофеев. Титул в Вене стал для Зверева 18-м. Столько же у Михаэля Штиха, который уже завершил карьеру. Далее в рейтинге располагается Томми Хаас, на счету которого 15 титулов. Филипп Кольшрайбер выиграл 8 турниров, Николас Кифер – 6.

В финале турнира в Вене второй сеяный Зверев нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:4. Александр завоевал пятый титул в сезоне-2021, включая победу на Олимпийских играх в Токио.