Янник Синнер впервые в карьере стал 9-й ракеткой мира, Аслан Карацев — 16-й

В обновлённом рейтинге ATP от 1 ноября итальянец Янник Синнер впервые в карьере поднялся на девятую строчку, россиянин Аслан Карацев — на 16-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 1 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 340.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9540.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7840.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7180.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4768.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3670.

9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3395.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3366.

...

16 (19). Аслан Карацев (Россия) — 2392...

31 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1706.