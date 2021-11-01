Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер впервые в карьере стал 9-й ракеткой мира, Аслан Карацев — 16-й

Янник Синнер впервые в карьере стал 9-й ракеткой мира, Аслан Карацев — 16-й
Комментарии

В обновлённом рейтинге ATP от 1 ноября итальянец Янник Синнер впервые в карьере поднялся на девятую строчку, россиянин Аслан Карацев — на 16-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.

Рейтинг АТР. 1 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 340.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9540.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7840.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7180.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4768.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3670.
9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3395.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3366.
...
16 (19). Аслан Карацев (Россия) — 2392...
31 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1706.

На 50% больше, чем у Даниила Медведева. На «Мастерсе» в Париже подняли призовые чемпиону На 50% больше, чем у Даниила Медведева. На «Мастерсе» в Париже подняли призовые чемпиону
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021