Янник Синнер поднялся на восьмую строчку в Чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян
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В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 1 ноября итальянец Янник Синнер поднялся на восьмую строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 1 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5695.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5595.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4210.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4090.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3105.
8 (10). Янник Синнер (Италия) — 3015.
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.
…
13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2280...
26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1340.
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