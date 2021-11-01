Янник Синнер поднялся на восьмую строчку в Чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян

В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 1 ноября итальянец Янник Синнер поднялся на восьмую строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.



Чемпионская гонка ATP. 1 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5695.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5595.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4210.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4090.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3105.

8 (10). Янник Синнер (Италия) — 3015.

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.

…

13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2280...

26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1340.